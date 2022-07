Le crédit accordé aux femmes passe à 100.000 FCFA

Le Gouvernement a lancé, jeudi 14 juillet 2022, la 2e phase du Microcrédit Alafia. La cérémonie officielle s’est déroulée à la Maison des Jeunes de Kpomassè en présence de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé, du préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, du Maire de Kpomassè Kenam Mensah, des responsables des réseaux de téléphonie mobile, de Système Financier Décentralisé (SFD) et de plusieurs femmes bénéficiaires du Microcrédit Alafia.

Ce n’est pas seulement 30.000 ou 50.000 FCFA que les femmes peuvent obtenir dans le cadre du Microcrédit Alafia. Accédant à la forte demande des bénéficiaires, le gouvernement a porté le montant à 100.000 FCFA. C’est à travers le lancement de la 2e phase du programme, jeudi 14 juillet 2022.

Au lancement officiel, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé a invité les populations bénéficiaires à rembourser à bonne échéance les crédits qui leur seront alloués pour faciliter la pérennisation du programme. A en croire la ministre, le gouvernement est en discussion avec les SFD partenaires pour réduire les quelques dysfonctionnements habituellement notés.

Le gouvernement entend faciliter l’accès au crédit aux personnes vulnérables exclues des systèmes classiques à travers la mise en place du Microcrédit Alafia. C’est dans cette perspective que le Gouvernement a porté l’enveloppe financière de 10 milliards FCfa à 15 milliards FCFA, selon la ministre.

Le lancement de la 2e phase permettra aux bénéficiaires de solliciter et obtenir, même pour une première demande, la somme de cent mille (100.000) Francs CFA auprès des Systèmes Financiers Décentralisés, partenaires du Fonds National de la Microfinance.

Il faut préciser que la cérémonie officielle s’est déroulée à la Maison des Jeunes de Kpomassè en présence de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé, du préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, du Maire de Kpomassè Kenam Mensah, des responsables des réseaux de téléphonie mobile, de Système Financier Décentralisé (SFD), des partenaires du Fonds National de Microfinace et de plusieurs femmes bénéficiaires du Microcrédit Alafia.

Marc MENSAH

15 juillet 2022 par ,