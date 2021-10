Le contrat de Nagguez : pariez sur 1xBet bookmaker Tunisie sur lui et d’autres joueurs

Ces derniers temps on a appris que le Zamalek se confronte aux difficultés de la signature de nouveaux contrats avec les joueurs internationaux. De tels problèmes peuvent être à la base de l’absence de certains footballeurs sur 1xBet bookmaker Tunisie dans la composition des équipes préférées pour les parieurs.

Selon les informations actuelles, le contrat de Hamdi Nagguez (le joueur international d'origine tunisienne) ne se révèle pas valide pour le moment. Malgré l'annonce du club égyptien Zamalek sur le retour de Nagguez.

Mettez sur le site de paris esport 1xBet en attendant les infos sur les particularités du contrat de Nagguez

En attendant l'info sur la validité du contrat du Nagguez

En ce qui concerne les conditions du contrat de Nagguez, il faut noter que :

• il est signé pour trois saisons ;

• il a quitté l’Espérance pour le Zamalek ;

• il sera un renforcement considérable pour le club égyptien.

Donc, les résultats de l'équipe lors des matchs doivent s'améliorer

Sera-t-il impossible de parier sur 1xBet sur Nagguez à cause de la FIFA ?

Les soucis liés aux signatures des contrats avec les joueurs, parmi lesquels le tunisien Hamdi Nagguez, sont assez discutés actuellement. Et selon les informations des experts, ne pourront pas voir Nagguez à cause des restrictions de la part de la FIFA.

Actuellement, l'interdiction de recrutement de la FIFA est liée à la possibilité du Zamalek d'Égypte de signer les contrats avec les joueurs internationaux. Et malgré le fait que le directeur du Comité de gestion des affaires du club a dit que la signature ne se révélait pas possible, la Fédération égyptienne de football n'a pas de telles infos. Donc, il est fort possible que on pourra quand même faire des pronostics sportifs sur le Zamalek ayant Nagguez dans sa structure.

