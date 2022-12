Le comptable-matières de la zone sanitaire Athiémé-Lokossa arrêté

Le comptable-matières de la zone sanitaire Athiémé-Lokossa est gardé depuis dimanche 18 décembre 2022 au commissariat de police de Lokossa. Il serait impliqué dans une affaire de vente illicite de médicaments.

Le comptable-matières de la Zone sanitaire Athiémé-Lokossa poursuivi dans une affaire de vente illicite de médicaments. Le mis en cause selon Le Potentiel, aurait agi en complicité avec un ancien agent d’une clinique privée située sur le territoire de la zone sanitaire. Il aurait utilisé les documents de ladite clinique pour passer « frauduleusement » des commandes importantes de médicaments. Ces médicaments selon le journal, sont par la suite vendus sur le « marché noir », et les sous ne seraient versés ni dans les caisses de la clinique, ni sur le compte de la zone sanitaire. Le montant distrait dans la manœuvre, est estimé à environ 50 millions de francs CFA.

Outre le comptable-matières, l’ex collaborateur du promoteur de la clinique en cause, est également arrêté. Les deux seront présentés au procureur de la République jeudi prochain.

F. A. A.

20 décembre 2022 par