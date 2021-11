Le code 7005 de Moov pour le vote aux nominés du BSA

Le ‘’Bénin Showbiz Awards’’, récompense des meilleurs artistes du Bénin, édition 2021 est lancé.

C’est parti pour le vote aux nominés à la 4ème édition du ‘’Bénin Showbiz Awards’’ (BSA) 2021. Initialement fixé à 100 FCFA, le coût du vote est réduit de cinquante pour cent grâce au sponsor officiel de l’édition 2021, le réseau de téléphonie Moov Africa. En conférence de presse, samedi dernier, Prosper Akouegnon Gogoyi, président du Jury au Bénin Showbiz Awards, a invité les artistes à mettre déjà en branle leur réseau de Fan Club et de Followers pour le vote qui se fait au 7005. Le partenaire MOOV AFRICA a sponsorisé une partie des coûts. « Ça a quitté 100 F pour 50 F », précise le président du Comité d’organisation. La possibilité est offerte aux fans des artistes qui ne sont pas au Bénin de pourvoir accompagner leurs artistes à travers la plateforme de Benin Showbiz Awards. Les étrangers peuvent aussi voter grâce à la plateforme en payant par Moov money ou par la carte bancaire. « Il n’est pas interdit de voter plusieurs fois », a indiqué Prosper Akouegnon Gogoyi. Selon le président du Jury au Bénin Showbiz Awards, c’est le moment pour le public de capitaliser le talent des artistes en votant massivement.

Pour Charles Loloma HIE, Chef division Communication Moov Africa, le partenariat entre Moov Africa et Bénin Showbiz Awards s’inscrit dans un vaste programme d’accompagnement des initiatives qui viennent en soutien à la créativité. « Tout ce qui a trait à la créativité, à l’excellence intéresse MOOV », a confié Charles Loloma HIE. « Nous allons faire réussir cette édition de Bénin Showbiz Awards (…) vive la soirée de gala (…). Nous sommes très heureux d’accompagner les talents », a ajouté le directeur marketing et communication de Moov Africa. Mostafa El Houti a rassuré de ce que Moov Africa va accompagner également les prochaines éditions de Bénin Showbiz Awards.

Les objectifs que visent réellement les BSA, selon Ousmane Amoule, Président du comité d’organisation, c’est de donner de la « visibilité internationale » aux artistes béninois. « Bénin Showbiz Awards n’est pas qu’un mouvement de distinction, c’est un projet (…). Nos artistes ont du talent et n’ont absolument rien à envier aux autres artistes. Ils ont juste besoin d’une visibilité. Notre objectif avec nos partenaires, c’est d’offrir, un jour, une villa au meilleur artiste de l’année. Et pourquoi ne pas offrir une parcelle à toutes les autres catégories. Je sais que c’est possible », a fait savoir Ousmane Amoule, Président du comité d’organisation de Bénin Showbiz Awards, samedi 30 octobre 2021, lors d’une conférence de presse.

Le président du comité d’organisation a remercié le réseau de téléphonie mobile MOOV AFRICA, sponsor officiel de Bénin Showbiz Awards, édition 2021. « Moov n’était pas obligé car ils ne sont pas les seuls mais seul Moov a décidé de nous encourager. Je demande aux artistes de les applaudir », a-t-il indiqué devant un parterre d’artistes nominés à l’édition 2021. Il a invité à remercier également les autres partenaires des BSA dont GESCIA Bénin Sarl qui met à disposition du meilleur artiste une parcelle d’une valeur d’au moins 5 millions FCFA.

Quelques récompenses au BSA 2021

Le meilleur artiste de l’année aura une « parcelle sécurisée d’une valeur d’au moins 5 millions FCFA dans une zone viabilisée », a indiqué Michaël Kovoegnan, Pdg de GESCIA Bénin Sarl.

Les nominés seront gratifiés également d’autres prix à savoir 10 lunettes intelligentes dont 1 coûte au moins 120 000 FCFA offertes par Asuka Spirit World, 10 coffrets d’articles de haut de gamme d’une valeur de 200 000 FCFA par coffret qui sont offerts par l’Agence Beauty by Fela, 2 coffrets à valeur de 250 000 l’un offert par le groupe Chaftel et de nombreux lots. « Nous avons l’ambition que les prix doivent impacter la vie directe de l’artiste », a indiqué Prosper Akouegnon Gogoyi, président du Jury au Bénin Showbiz Awards.

Marc MENSAH

