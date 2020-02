Le chef division de la scolarité et le comptable mis en débet

Le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce mercredi 12 février 2020 a décidé de la mise en débet des sieurs Hippolythe Ogoutehibo et Abdel Aziz Osseni. Respectivement chef service division de la scolarité et comptable de l’Ecole nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou, ils auraient usé de manœuvres pour falsifier les quittances de paiement des frais de formation à la banque, et exercé de pression sur les étudiants afin de les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation.

Dénoncés et signalés par les étudiants, le ministre de l’économie et des finances a dépêché l’Inspection générale des finances pour une vérification.

Les contrôles effectués ont permis de mettre environ 8,5 millions de francs CFA à leur charge, soit 4.550.000 FCFA pour le compte de Hippolythe Ogoutehibo et 3.948.750 FCFA pour Abdel Aziz Osseni.

Prenant acte du rapport de l’Inspection générale des finances, le gouvernement a décidé de les mettre en débet et de suivre la procédure judiciaire en cours.

Afin de prévenir la survenance de détournements de deniers publics dans l’administration publique, le gouvernement a décidé de l’élaboration de manuel de procédures financières et comptables type applicables à tous les ministères et institutions de l’Etat.

