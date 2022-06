Le championnat national scolaire démarre le 2 juillet

La phase communale du Championnat national scolaire se déroulera du samedi 02 juillet au samedi 09 juillet 2022.

Le Ministère des sports en collaboration avec le Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle organise sur toute l’étendue du territoire national la phase communale du Championnat national scolaire.

Plusieurs disciplines dont le Football (masculin et féminin), l’Athlétisme (masculin et féminin), le Handball féminin et le Basketball féminin vont réunir les sportifs des collèges et lycées (publics et privées) du 02 au 09 juillet 2022.

M. M.

30 juin 2022 par