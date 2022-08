Dans le cadre de la rentrée scolaire et sportive 2022-2023, le centre de football de N’Dali ouvre ses portes. La Fédération Béninoise de Football offre l’opportunité aux jeunes talents qui désirent faire carrière dans le football de saisir cette chance.

A cet effet, un test de détection de jeunes talents se fera par le Directeur Technique de la Fédération Béninoise de Football assisté d’un certain nombre d’entraîneurs, dans les différentes ligues départementales. Pour ce faire, un chronogramme détaillé sera rendu public sous peu.

En conséquence, à la rentrée scolaire prochaine, les enfants sélectionnés démarreront leur cursus d’accès au haut niveau. Ces jeunes talents partageront leur semaine entre la scolarité et les terrains.

