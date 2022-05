À compter de ce mardi 17 mai 2022, le Togo rouvre ses frontières terrestres fermées depuis 2 ans en raison du Covid-19. C’est ce qui ressort du communiqué en date du lundi 16 mai 2022 signé par le ministre d’Etat chargé de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boukpessi, et le Général Damehane Yark chargé de la sécurité et de la protection civile.

Réouverture des frontières terrestres sur l’ensemble du territoire togolais à compter de ce mardi 17 mai 2022. La décision a été prise par les autorités togolaises après avoir constaté un ralentissement de la propagation de la maladie à la covid-19.

Pays voisin du Bénin, du Burkina-Faso et du Ghana, le Togo avait fermé ses frontières en avril 2020 en raison de la pandémie du Covid-19.

Le communiqué précise que la libre circulation des voyageurs est sous réserve. « La circulation est donc libre pour les voyageurs sous réserve de la présentation d’une preuve de vaccination », précise le communiqué.

Le gouvernement togolais invite la population à maintenir la vigilance, à respecter les gestes barrières et à adhérer à la campagne vaccinale en cours.

A. Ayosso

