Le Système d’Information Agricole Régional lancé en novembre à Ouaga

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) va procéder au lancement officiel du Système d’Information Agricole Régional (SIAR), vendredi 4 novembre 2022, à 9 heures à Bravia Hôtel de Ouagadougou, Burkina-Faso.

Lancement officiel du Système d’Information Agricole Régional (SIAR). Il s’agit d’un instrument de pilotage de la Politique Agricole de l’Union (PAU) adoptée en 2001 par Acte Additionnel n°3/2001, par la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement. Son lancement aura lieu, vendredi 04 novembre prochain, sous la présidence du Président de la Commission Abdoulaye Diop.

Ce sera l’occasion de présenter aux experts des Etats membres et aux différents acteurs, le Système d’Information Agricole Régional.

Selon le communiqué de l’UEMOA, le SIAR est conçu « pour jouer un rôle fondamental dans l’information sur l’état des systèmes agricoles et alimentaires de la région afin de faciliter un meilleur pilotage des interventions à tous les niveaux (local, national et régional) ». « Il permet spécifiquement de stocker, d’organiser les données et d’informer sur le secteur Agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout en fournissant un accès libre aux données et informations concernant le secteur de l’Agriculture, le SIAR facilite la sortie des données et des informations agricoles et sur la sécurité alimentaire sous plusieurs formats », informe la même source.

A.Ayosso

28 octobre 2022 par ,