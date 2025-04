Le Sénat français distingue trois Béninois

La Maison de l’Afrique a servi de cadre le 28 mars 2025, à la cérémonie de remise de Prix de l’Excellence du Sénat français. Trois Béninois de la diaspora ont été honorés à cette occasion.

Le Sénat français reconnait et salue les mérites de trois Béninois à l’édition 2025 du Prix de l’Excellence. Il s’agit de Simon Moutaïrou, écrivain et scénariste de "Ni chaînes ni maître" ; Flora Coquerel, Miss France 2014 et fondatrice de l’association Kelina ; et de Brigitte Hossou, productrice et figure de la scène culturelle. Ils ont reçu chacun, la médaille du Prix de l’Excellence instaurée par le Power House en collaboration avec le Sénat Français.

Le parcours, l’engagement, et le rayonnement des lauréats selon l’ambassadeur du Bénin en France, sont « une véritable source d’inspiration ». Corinne Amori Brunet après avoir félicité les lauréats, a renouvelé son engagement à faire rayonner les talents de sa diaspora. Pour cette cérémonie de remise de prix, elle avait à ses côtés le Sénateur Dominique Théophile, et Stéphane Tiki, Président de Power House.

F. A. A.

12 avril 2025 par ,