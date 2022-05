Le Secrétaire Général du CAMES élu cette semaine

La 39è session du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) s’est ouvert ce lundi 23 mai 2022 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC). En marge du Conseil des ministres du CAMES, qui se tient du 23 au 27 mai 2022, il sera procédé à l’élection du Secrétaire Général de l’institution, poste auquel le Bénin est candidat en la personne du professeur Christine Ouinsavi.

Mme Christine A. I. Nougbodé Ouinsavi, professeure titulaire des universités en aménagement et gestion des ressources naturelles, succèdera-t-elle à feu Pof Bertrand Mbatchi ou à son intérimaire Prof. Abou Napon au poste de Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ? Les regards sont tournés vers Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC) où se tient depuis, ce lundi 23 mai 2022, le Conseil des ministres du CAMES.

La candidate du Bénin au poste de SG du CAMES sera fixée sur son sort lors du Conseil des ministres de l’institution prévu du 23 au 27 mai 2022 et placé sous le haut patronage de son Excellence Félix Tshisekedi, Chef de l’État de la République Démocratique du Congo (RDC).

Le Secrétaire Général qui sera désigné prendra service le 3 janvier 2023.

En soutien à la candidate du Bénin au poste de SG du CAMES, la vice-présidente de la République du Bénin Mariam Chabi Talata épse Zime Yérima a fait une tournée dans certains pays africains en compagnie de la candidate.

Christine A. I. Nougbodé Ouinsavi est professeure titulaire de Sylviculture et de Biologie forestière, enseignant-chercheur à l’Université de Parakou et ancienne ministre du Commerce du Bénin.

Il sera procédé également à l’élection des directeurs des programmes chargés des Comités Consultatifs Inter-africains (CCI), des Concours d’Agrégation et de l’Ordre international des Palmes académiques du CAMES (OIPA/CAMES), d’une part, et de l’Assurance Qualité, de la reconnaissance et de l’équivalence des diplômes (PRED), et des Programmes thématiques de recherche du CAMES (PTRC), d’autre part.

M. M.

23 mai 2022 par ,