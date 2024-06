Malgré la sanction qui pèse sur le Président de la Fédération Béninoise de Pétanque, il a été désigné par le secrétaire Général pour recevoir le prix à Marseille. Un choix qui pourrait lui coûter très cher d’après le Président la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB).

Dans la lettre LN°065/CAS/PDT/SP en date du 26 juin 2024 adressée au Président de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP), Claude Azema et signée du Président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), l’He El Hadj Idsrissou Ibrahima, il a été rappelé à l’instance faîtière mondiale que le responsable de la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) désigné pour recevoir le « Pagnol d’or » à Marseille en France le 29 juin prochain est sous sanction. Par conséquent, il n’est pas qualifié pour recevoir une telle distinction au nom du Bénin à travers la FBP. Par ailleurs, le responsable qui l’a désigné, en l’occurrence le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Pétanque court également de graves sanctions. En effet, par courrier LN°064/CASB/PDT/SP, le Président de la CASB met en garde le Secrétaire Général de la FBP qui, sachant bien que le responsable en question est sous sanction et l’a désigné en violation de la décision. « C’est donc en flagrante violation de cette décision que vous avez désigné une personne sous sanction pour aller recevoir ce prix au nom de la FBP. Ainsi, si Monsieur Garba Yaya faisait ce déplacement à Marseille, la conséquence inéluctable qui en découlera est que vous risquez vous-même une sanction de la CASB », a martelé le Président El Hadj Idrissou Ibrahima dans son courrier. Il n’a pas manqué de signifier au Secrétaire Général de la FBP que cette correspondance est synonyme d’une mise en garde. « La présente vaut mise en garde », a-t-il conclu.

Les précisions du Président de la FIPJP Claude Azema

Saisi par la lettre LN°065/CASB/PDT/SP en date du 26 juin 2024, le Président de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) a, dans un courriel indiqué que ce prix qui sera décerné au Bénin est la résultante de la parfaite organisation des Championnats du monde (50è Championnats du monde de Pétanque, Cotonou 2023. Ndlr). « Pour l’année écoulée, le choix s’est porté sur le Bénin qui a magnifiquement organisé non seulement les Championnats du monde en triplettes reportés de 2022, mais aussi les championnats du monde groupés 2023 en Simples, doubles, Hommes et Femmes, et doubles mixtes », a-t-il déclaré. Tout en demandant à la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) d’envoyer une lettre officielle de son représentant pour cette réception prévue pour le 29 juin 2024, il n’a pas manqué de préciser. « … Nous vous rappelons que le Pagnol d’or est décerné à une fédération et non pas à une personne », a-t-il souligné.

La Rédaction

28 juin 2024 par