Le Roi du Maroc donne l’exemple en recevant la première dose

Le Roi Mohammed VI a été vacciné contre le Covid-19. Le Souverain a donné l’exemple, ce jeudi 28 janvier 2021, au Palais Royal à Fès, lors du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Une première sur le continent.

La campagne nationale de vaccination contre le coronavirus est lancée au Maroc. Le Roi Mohammed VI a donné l’exemple en recevant la première dose. La campagne se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Elle sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis d’éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale. Selon le dernier bilan officiel, le Maroc a enregistré plus de 469.000 cas de contamination dont 8.224 décès.

Le Maroc est le premier pays africain à lancer une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

