Le Niger s’inspire de la finance inclusive du Bénin

La République du Niger s’est imprégnée de l’expérience du Bénin en matière de microfinance du mercredi 20 au vendredi 22 Avril 2022.

Une délégation de la République du Niger conduite par Dr Mahamane L. Makaou, Secrétaire Exécutif de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive du Niger (SNIF) a séjourné au Bénin du mercredi 20 au vendredi 22 Avril 2022.

Des séances de travail avec les cadres et techniciens du Fonds national de la Microfinance (FNM) sur le mécanisme mis en place par le Gouvernement béninois pour réussir la finance inclusive, et des visites de terrain pour apprécier le dispositif mis en place pour assurer les remboursements, ont été les moments forts de la mission au Bénin. « Nous sommes au Bénin dans le cadre d’une mission d’imprégnation, parce que le Niger dispose depuis 2018 d’une stratégie nationale de Finance inclusive. Et l’instrument d’opérationnalisation de cette stratégie est un fonds d’investissement qu’on appelle le fonds d’investissement de la finance inclusive. Il a été créé en 2020 mais n’est pas encore opérationnel. Nous sommes ici auprès du FNM pour s’inspirer de son expérience dans la mise en œuvre des financements en faveur de nos populations les plus vulnérables. Et de sorte à pouvoir opérationnaliser notre fonds au retour dans notre pays », a indiqué Dr Mahamane, Secrétaire Exécutif de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive du Niger et chef de la délégation du Niger.

« Le Bénin a une longue et riche expérience en matière de microfinance notamment sur la finance inclusive. Donc il va de soi que c’est le pays le plus indiqué pour nous que l’on puisse venir s’inspirer de son exemple. C’est un pays voisin, nous avons pratiquement les mêmes populations, les mêmes besoins et le Bénin avait une longue avancée et il était question de venir s’inspirer de cette expérience », a-t-il précisé.

Selon Abdou Rafiou Bello, Directeur Général du FNM, la délégation nigérienne a pu apprécier tout ce qui se fait de bien en matière de micro finance au Bénin. La délégation a pu apprécier sur le terrain comment les populations ont accueilli cette forme digitalisée de la mise en œuvre du Microcrédit Alafia.

« (…) En dehors des programmes publics de microfinance que nous conduisons, nous avons aussi une mission de soutien au secteur de la microfinance de façon globale et à cet égard, nous faisons ce qu’on appelle en terme technique, le refinancement », a expliqué le Dg FNM à la presse.

M. M.

24 avril 2022 par