Le Ministère des Sports fait appel à deux experts

Suite au renforcement de capacités des Reporters sportifs, la formation des Instructeurs MUDO 2 de taekwondo, les Entraîneurs niveau Starting Coachs de basketball, les Entraîneurs niveau 1 d’athlétisme et les Entraîneurs Licence D/CAF de football, c’est désormais au tour des instructeurs niveau 2 de Judo de recevoir leur certification en Nage Waza et Katame Waza. La formation qui a démarré le 30 octobre dernier a pris fin le 6 novembre 2024.

Comme le rapporte le ministère des sports sur sa page Facebook, c’est une certification qui est le fruit d’une semaine de formation intense par des Experts de l’Académie de la Fédération Internationale de Judo, Bradic SLAVISA de la Croatie et Franck MOUSSIMA du Canada respectivement 7ème et 6ème Dan. Ils ont été assistés de deux formateurs nationaux, Olafa Eric Adébayo et Jocoue Wilfrid Come Kuawo, apportant une expertise locale et un accompagnement adapté aux réalités du terrain.

Démarrée le 30 octobre 2024, la formation des instructeurs de Judo a pris fin ce mardi 06 novembre 2024 au Dojo d’ Abomey-Calavi sur une note de satisfaction générale. Initié par le Ministère des Sports en collaboration avec la Fédération Béninoise de Judo, ce stage s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique sportive à travers laquelle l’Etat béninois décide de renforcer les capacités des acteurs techniques en charge du sport. En effet, le Bénin dispose de peu d’entraîneurs prêts à former et améliorer les performances des jeunes judokas de haut niveau aux compétitions internationales.

