« Le Maroc restera un partenaire crédible et loyal pour l’Algérie »

L’Algérie a annoncé mardi 24 août 2021, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Dans un communiqué, le Royaume du Maroc regrette la décision injustifiée de l’Algérie et affirme qu’il continuera d’agir pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses.

« Le Royaume du Maroc a pris note de la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre, à partir de ce jour, les relations diplomatiques avec le Maroc », annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, reproche au Maroc de « n’avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie ». « Les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants », a-t-il accusé.

Le Maroc regrette cette « décision complètement injustifiée mais attendue, au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines, ainsi que son impact sur le peuple algérien ».

Les frontières entre le Maroc et l’Algérie, deux pays voisins sont fermées depuis 1994. Les relations entre les deux pays se sont dégradées en raison notamment du conflit autour du Sahara occidental.

Dans son discours à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône le 30 juillet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a renouvelé son invitation aux frères en Algérie, pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage.

« Le Royaume du Maroc restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien et continuera d’agir, avec sagesse et responsabilité, pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses », informe le ministère marocain des Affaires étrangères.

25 août 2021