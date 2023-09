Le Maroc, pays organisateur de la CAN 2025

Le Maroc a été désigné, ce mercredi 27 septembre, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025. Candidat unique à l’organisation de la CAN 2025 après le retrait de plusieurs dossiers, le Royaume va abriter officiellement la compétition continentale.

Le comité exécutif de la CAF, réuni ce mercredi au Caire, a désigné le Maroc comme pays organisateur de la CAN 2025. Le dossier marocain a retenu à l’unanimité après le retrait de l’Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie.

37 ans après avoir accueilli la CAN 1988, le Maroc va organiser en 2025 la plus prestigieuse compétition africaine de football. La candidature du Royaume a été retenue à l’unanimité après le retrait de l’Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie.

Le Maroc est un pays très sollicité par les plus grandes instances dont la FIFA et la CAF sollicite pour l’organisation de grands événements : compétitions, réunions, conférences, forums, assemblées générales, symposiums et autres.

Il s’agit entre autres de : CHAN 2018, CAN de futsal en 2020, CAN féminine en 2022, Ligue des Champions féminine en 2022, CAN U23 en 2023, Coupe du Monde des clubs en 2013, 2014 puis 2022.

