Le Maroc participe au 17e Tour Cycliste du Bénin

Le Maroc fait partie des 13 pays qui participent au 17e Tour cycliste international du Bénin.

Le 17e Tour cycliste réunit 14 équipes et 13 pays dont le Maroc. Afrique du Sud, Allemagne, Bénin, Belgique, Burkina-Faso, Pays-Bas, France, Côte d’Ivoire, Cameroun, Nigeria, Mali, Togo sont les autres pays participants.

Le Maroc est représenté par six 6 cyclistes : Mounir Makhchoun, Kamal Mahrouk, Al Hussein Al-Sabahi, Adel Al-Arbawi, Achraf Doghmi et Mounir Al-Azhari.

Il y a 84 coureurs pour un parcours de 748.1 km. Ils vont se disputer 07 maillots et 04 écharpes.

La course débute le mardi 03 mai par l’étape Boukoumbé- Natitingou-Djougou. Elle s’achève le dimanche 08 mai par le Grand Prix de Cotonou. Moov Africa et Sobebra sont entre autres les partenaires de ce grand événement sportif.

A.Ayosso

2 mai 2022 par