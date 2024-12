Le Haut-Commissaire appelle à l’éducation et l’intégrité

Dans le cadre des Journées Nationale et Internationale de lutte contre la corruption, célébrées les 8 et 9 décembre 2024, le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption a délivré une déclaration solennelle.

Le Haut-Commissaire a ouvert son discours en rappelant l’ampleur des défis socio-économiques auxquels le monde est confronté, défi souvent aggravé par la corruption. Selon lui, ce phénomène a des répercussions directes sur les populations, en freinant la croissance économique et le développement social. Il a également souligné l’importance des initiatives mondiales, notamment la Déclaration de Doha adoptée lors du 13ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime, qui insiste sur l’éducation comme outil.

« (…) La place de l’éducation, comme vecteur de changement dans une société, n’est plus à démontrer. Elle est donc fondamentale pour prévenir la corruption. Elle doit commencer au niveau des enseignements maternel et primaire, et se poursuivre durant tout le cursus secondaire et universitaire ; l’objectif poursuivi étant de conduire et d’accompagner les enfants et les jeunes à développer et à cultiver l’intégrité », a indiqué Jacques Migan, Haut-Commissaire à la prévention de la corruption au Bénin.

La célébration du 21e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) cette année, selon le Haut-Commissaire, témoigne de la détermination de la communauté mondiale à combattre la corruption sous toutes ses formes et partout.

Il n’a pas manqué de rappeler l’engagement du Bénin dans la lutte contre le fléau.

Déclaration solennelle de Monsieur le Haut-Commissaire dans le cadre des Journées nationale et internationale de lutte contre la corruption – 08 et 09 décembre 2024

Béninoises et Béninois,

Chers compatriotes,

Le monde est confronté à des défis socioéconomiques dont beaucoup sont liés à la corruption. Partout, elle affecte les populations qui en subissent les effets ; fait obstacle à la croissance économique et au développement socio-économique.

Dans ce contexte, la Déclaration de Doha, adoptée au 13ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, souligne l’importance essentielle d’une éducation universelle pour les enfants et les jeunes pour prévenir le crime, le terrorisme, la corruption et promouvoir les objectifs de développement durable (ODD).

C’est pour cette raison que les pouvoirs publics béninois ont fait le choix de s’inscrire dans une action préventive afin de lutter efficacement contre de tels fléaux. C’est la raison d’être du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin qui a choisi de faire de l’éducation et de la sensibilisation, des axes importants de son action.

En effet, la place de l’éducation, comme vecteur de changement dans une société, n’est plus à démontrer. Elle est donc fondamentale pour prévenir la corruption.

Elle doit commencer au niveau des enseignements maternel et primaire, et se poursuivre durant tout le cursus secondaire et universitaire ; l’objectif poursuivi étant de conduire et d’accompagner les enfants et les jeunes à développer et à cultiver l’intégrité.

Il est à noter que l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a également choisi comme thème central de travail cette année « S’unir avec la jeunesse contre la corruption : former l’intégrité de demain » nous confortant dans le choix de notre propre thématique.

La campagne pour la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024 met l’accent sur le rôle que jouent les jeunes dans le cadre de l’intégrité en les sensibilisant sur la corruption et son impact sur leurs communautés.

Cette année, le monde célèbre le 21e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), qui témoigne de la détermination de la communauté mondiale à combattre la corruption sous toutes ses formes et partout. Depuis l’adoption de cet instrument, le monde a réalisé des progrès considérables. Notre pays aussi. Mais, des défis demeurent.

Les Journées nationale et internationale contre la corruption doivent être l’occasion pour nous de réfléchir et de nous recentrer sur une nouvelle stratégie de prévention.

C’est notre engagement en vue de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, à donner à chaque béninoise et à chaque béninois un devenir meilleur.

Ensemble, cultivons l’intégrité !

Vive le Bénin débarrassé de toutes formes de corruption !

Vive la jeunesse en lutte contre la corruption !

Je vous remercie

