Le Groupe Canal + mise sur la formation, l’éducation et le leadership féminin

CANAL + a participé à la deuxième édition des Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) au Bénin, les 15 et 16 octobre 2020. Une occasion pour le Groupe audiovisuel de lever un coin de voile sur sa stratégie RSE et ses axes majeurs.

Les Rencontres de la RSE initiées par le Cabinet MinDo Consultants constituent une tribune de visibilité pour les entreprises qui veulent y exposer leur stratégie et démarche RSE. Une vision que Canal + a compris en participant et soutenant l’initiative.

« Nous n’abordons pas tous les projets RSE. Nous nous focalisons sur les domaines RSE proches de notre cœur de métier qu’est l’audiovisuel », explique Grace Loubassou, Responsable des Relations Institutionnelles au siège du Groupe Canal +. La formation est le premier axe de la démarche RSE de CANAL +. « Le transfert des compétences est une priorité pour nous. Ainsi, nous investissons dans la formation de jeunes journalistes, réalisateurs et techniciens audiovisuels africains depuis 10 ans. Notre label Canal + University nous permet de déployer nos plans de formations. Les résultats obtenus sont intéressants », note Mme Loubassou, précisant que le Bénin fait partie des pays bénéficiaires des plans de formations.

Présent dans 25 pays africains depuis 25 ans, le Groupe Canal + adapte sa stratégie RSE au contexte culturel et social local de chaque pays. « Au Bénin, nous avons constaté que les populations accordent beaucoup d’importance à l’éducation et à la formation. A l’interne, nous travaillons sur ces sujets qui motivent nos équipes. Le cinéma aussi touche le public et nos équipes au Bénin. L’égalité des genres est un sujet qui parle à beaucoup. Dans ce cadre, nous avons apporté notre soutien au Festival de cinéma des femmes », rappelle Jonathan Lett, Directeur Général de Canal + Bénin.

Sa filiale a déjà financé la construction de salle à Allada, à … Km de Cotonou. « Au-delà du financement, nos équipes ont volontairement mis la main à la pâte, en participant aux travaux, dans une démarche volontaire. C’était dans une bonne ambiance », s’en souvient Jonathan Lett, qui complète : « Canal + est ouvert à toutes les initiatives qui cadrent avec notre vision, notre démarche RSE ».

Au Bénin, le Groupe peut être cité parmi les pionniers de l’égalité salariale entre hommes et femmes. « Au sein de la filiale béninoise, l’égalité salariale est une réalité et plus. Les collaboratrices ont des salaires 2% plus élevés que ceux des collaborateurs. » Un exemple à suivre !

Le leadership féminin est aussi une réalité dans les plans de formation du Groupe et à l’écran. En témoignent plusieurs programmes animés et présentés par les femmes des chaînes du Groupe Canal+.

La deuxième édition des Rencontres de la RSE a eu lieu en ligne, avec la participation et le soutien la participation de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), du Groupe CANAL +, de Coris Bank International, de Tolaro Global et d’une PME qui produit les liqueurs King Of Soto. A en crorire, Léon Anjorin Koboudé, Co-Fondateur de MinDo Consultants, au moins 3000 personnes ont suivi les conférences en ligne dont les replays sont encore disponibles sur les réseaux sociaux.

