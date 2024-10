Le Général François KOUYAMI a tiré sa révérence

L’ancien ministre Général François Kouyami n’est plus. L’ex Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) est décédé, ce jeudi 17 octobre 2024, en France.

Le Général de Brigade à la retraite François Kouyami vient de rendre l’âme dans sa 83e année. L’ancien ministre du gouvernement révolutionnaire du président Mathieu Kérékou et ex Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) a rendu l’âme ce jeudi matin en France.

François Kouyami, né le 29 janvier 1942, à Cotonou, est personnalité de l’armée béninoise pendant la période révolutionnaire 1972-1990. Il a occupé plusieurs fois le poste de ministre.

Grand sportif, il a été basketteur, handballeur, puis président de la fédération béninois de taekwondo.

Bénéficiaire d’une bourse d’études en médecine au Sénégal, il ne fera jamais le voyage. Et pour cause, à un mois du départ, un beau-frère proposa à son père de le laisser entrer dans l’armée. « Bientôt, c’est les militaires qui vont diriger ce pays. Laisse tes camarades partir en formation. A leur retour, c’est toi qui va les commander », lui a-t-il conseillé. Une prophétie qui sera accompli.

Le Général Kouyami a été le tout premier militaire béninois formé en tant que Chef de guerre. Il a occupé le poste de Directeur de la sûreté nationale. Le jeune militaire a été nommé ministre de la fonction publique puis ministre de la jeunesse, de la culture populaire et des sports du gouvernement révolutionnaire.

Le Général François Kouyami fut candidat à la présidentielle de mars 2001.

Paix à son âme !

17 octobre 2024 par