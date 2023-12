Le DG de l’OBSSU devant le procureur ce vendredi

Le directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (OBSSU), Donald ACAKPO sera présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce vendredi 08 décembre 2023. En garde à vue depuis environ une semaine, il serait impliqué dans une affaire de malversation financière.

Donald Acakpo, DG de l’OBSSU devant le procureur spécial près la CRIET ce vendredi 08 décembre 2023. Interpellé et placé en garde à vue depuis le vendredi 1er décembre 2023, il devra s’expliquer sur des faits présumés de détournement de deniers publics. On lui reproche la sortie d’importante somme de la caisse de la structure qu’il dirige, et sans justificatifs. Le préjudice causé d’après nos sources, est estimé à des centaines de millions de francs CFA.

8 décembre 2023