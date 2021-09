Le DG de l’ICESCO échange avec le représentant de l’Ambassade de Brunei

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim M. AlMalik, a échangé, mercredi 1er septembre 2021, avec le Chargé d’Affaires sortant de l’Ambassade de Brunei Darussalam à Rabat, M. Awangku Haji Shahrin bin Pengiran Haji Bakar et la nouvelle Chargée d’affaires de l’Ambassade Mme Dayang nur Hafizatul Islam bint Awang Mahani. L’entretien a porté sur des questions liées au renforcement de la coopération au siège de l’ICESCO à Rabat.

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) Dr Salim M. AlMalik a, lors de l’entretien, réitéré « la volonté de l’ICESCO de développer les relations avec tous ses États membres et de les soutenir dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, dans le cadre de sa nouvelle vision ».

Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle Chargée d’Affaires, il a remercié l’ancien Chargé d’Affaires pour ses efforts visant à établir une coopération fructueuse entre les deux parties durant son mandat à Rabat.

Plusieurs programmes et activités ont été mis en œuvre à Brunei Darussalam dans le cadre de la célébration de "Bandar Seri Begawan" en tant que capitale de la culture islamique pour la région asiatique en 2019. Ces programmes ont été salués par Dr Salim M. AlMalik.

Le Chargé d’Affaires sortant de l’Ambassade de Brunei Darussalam à Rabat M. Awangku Haji Shahrin bin Pengiran Haji Bakar s’est félicité du soutien de l’ICESCO à ses États membres dans ses domaines de compétence.

La nouvelle Chargée d’affaires Mme Dayang nur Hafizatul Islam bint Awang Mahani a promis d’œuvrer pour renforcer la coopération et les relations entre les deux parties.

La réunion a également connu la participation de certains cadres de l’ICESCO. Il s’agit de Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint, Dr Mohamed Zinelabidine, Directeur du Secteur de la Culture et de la Communication, et Mme Sally Mabrouk, Directrice du Bureau du Directeur général.

A.A.A

2 septembre 2021 par