Le DG de Baobab Express et autres arrêtés

Des responsables de la compagnie de transport en commun Baobab Express dont l’un des bus est impliqué dans le drame survenu à Dassa-Zoumè, dimanche 29 janvier dernier, ont été placés en garde-à vue mardi 31 janvier 2023.

Le Directeur Général de Baobab Express, Paguiel Shalom Houémavo et certains de ses collaborateurs ont été interpellés et placés en garde-à-vue au commissariat de Dassa depuis mardi 31 janvier 2023.

Leur interpellation fait suite à la collision survenue, dimanche 29 janvier 2023, entre le bus de la compagnie Baobab Express et un camion-citerne à Dassa-Zoumè non loin du Sos Village d’enfants et du Commissariat de Dassa.

Le bus aurait percuté le camion à la suite d’une crevaison. Plus de 20 personnes sont mortes calcinées et autant de blessés ont été enregistrés.

Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du drame le Directeur Général de Baobab Express, Paguiel Shalom Houémavo et certains de ses collaborateurs ont été interpellés. Il seraient aussi gardés au commissariat pour leur sécurité.

M. M.

