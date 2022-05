Le DDES Collines, Pamphile Viayino déposé en prison

Le Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du département des Collines a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 12 mai 2022 à l’issue de sa présentation au Procureur.

Poursuivi pour « abus d’autorité », « détournement de frais de mission » et « menaces », Pamphile Viayino, Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du département des Collines a été interpellé.

Pamphile Viayino a été arrêté à la suite de l’assignation en justice du conducteur de véhicule administratif Roland Koussa en service à la Direction départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du département des Collines, selon Le Potentiel.

Le prévenu a été présenté au procureur près le tribunal de Dassa-Zoumè. A l’issue de sa présentation, ce jeudi 12 mai 2022, le Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du département des Collines a été déposé à la prison civile de Savalou.

Pamphile Viayino sera jugé le 18 juin 2022.

