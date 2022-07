Le Conseil Local de Développement s’imprègne du projet

Le Conseil Local de Développement (CLD) de la France au Bénin s’est réuni, mardi 28 juin 2022, à Cotonou pour s’imprégner du projet de stratégie de coopération bilatérale pour la période 2022-2026. La séance au lieu en présence de représentants du ministère de l’Economie et des Finances, du ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, de représentants de la société civile, des conseillers du commerce extérieur de la France et des opérateurs français au Bénin.

Coprésidés par M. Marc VIZY, Ambassadeur de France au Bénin et par M. Franck Armel Afoukou, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil Local de Développement (CLD) de la France au Bénin a pris connaissance du projet de stratégie de coopération bilatérale pour la période 2022-2026. Ledit projet qui « s’inscrit dans les priorités du Programme d’Actions Gouvernemental (PAG2) » a été présenté par le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, appuyé par les opérateurs français contributeurs (Agence Française de Développement (AFD), Institut de Recherche pour le développement (IRD), Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), France Volontaires, Campus France Bénin). Selon l’Ambassade de France, « ce projet sera discuté de manière partenariale dans les prochaines semaines ».

Le Conseil Local de Développement (CLD) est une nouvelle instance de concertation en matière de coopération au développement. Elle est issue « de la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ». Ce conseil inclusif traduit « la volonté du gouvernement français d’inscrire sa politique de développement dans une dimension résolument partenariale et ambitieuse à travers la hausse des moyens accordés ».

L’Ambassadeur de France au Bénin était accompagné de la conseillère de coopération et d’action culturelle Mme Isabelle Le Guellec, et le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de M. Sandorf Adomahou, directeur Europe par intérim au MAEC.

