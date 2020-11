Le Centre Olympique Paraïso entièrement démoli

Le centre olympique Paraïso qui occupe une partie du Stade Rene Pleven de Cotonou n’existe plus . Il a été rasé le 14 Septembre 2020 sur réquisition du préfet du Littoral

De quoi s’agit-il ?

Le 08 octobre 1993, suivant arrêté préfectoral N•02/407/DEP-ATL/ SG/SAD, une partie du stade René Pleven de Cotonou avait été prise en bail à usage professionnel de l’Association Omnisport Lagune (AOL) par Mohamed Yves Paraïso.

Le 05/03/2003, un autre arrêté enregistré sous le N•2/072/DEPT-ATL/SHG/SAS a précisé les conditions d’exploitation dudit domaine et les obligations contractuelles de chacune des parties.

En trente (30) ans d’exploitation, de lourds investissements ont été réalisés sur le site. Aire de jeu avec tribune pour le Basket Ball, de grands halls pour les Arts martiaux et la boxe, des cours pour les jeux, et divers.

De l’opération de démolition

Pour la démolition intervenue le 14 septembre, le préfet par Intérim du département du Littoral à évoqué la réalisation d’infrastructures d’intérêt public par l’Etat. De sources concordantes, l’Etat veut y réaliser le même modèle de Centre avec plus d’amélioration. Une décision a même été prise en conseil des ministres à cet effet . Une ambition louable pour le gouvernement qui suscite quelques interrogations. L’Etat a t-il prospecter toutes les options possibles en vue de sauvegarder les infrastructures en place ?



Compte tenu de la superficie du Stade Rene Pleven qui permet de réaliser une trentaine d’infrastructures du même genre, les autorités préfectorales ne pouvaient -elles pas encourager le promoteur du Centre AOL à travers le maintien de sa structure qui fait partie des premières classes ou centres sportifs du pays ?

En clair, la reprise des activités sportives au Centre Olympique Paraïso après Covid-19 ne sera pas possible. Tous les équipements sportifs ont été évacués et les bâtiments laissés en l’état pour les bulldozers.

Les officiels, les instructeurs des clubs sportifs et les spectateurs sont privés de leur passion. Quid alors des milliers de jeunes que le Centre a sorti de la Rue et de son Rôle déterminant dans leur réussite ou accomplissement actuel ?

