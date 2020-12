Le Bloc Républicain condamne les propos de Romaric Boco

Le Bloc Républicain ne se reconnaît pas dans les propos de M. Romaric Boco suite aux déclarations du Chef de l’Etat Patrice Talon lors de sa tournée à Abomey le dimanche 29 novembre 2020.

Selon un communiqué signé par Janvier Yahouédéou, secrétaire national à la communication et à l’information, porte-parole du BR, le texte de Romaric Boco ayant circulé sur les réseaux sociaux n’a « reçu l’aval d’aucun dirigeant du Parti et ne saurait en aucun cas être attribué au Bloc Républicain ».

« Il n’engage donc que son seul auteur », précise le porte-parole du Parti. Le Bloc Républicain condamne les propos de M. Romaric Boco et juge sa démarche hypocrite.

Le Bloc Républicain rappelle « à ses militants et sympathisants ainsi qu’à l’opinion publique que les publications intuitu personae via les réseaux sociaux ne font pas partie des moyens de communication du Parti ».

Dans son article publié sur les réseaux sociaux, M. Romaric Boco, membre du BR a critiqué les propos du chef de l’Etat Patrice Talon sur l’argent qui ne circule plus. « (...) Pourquoi cherche t-il tant à justifier la baisse du pouvoir d’achat du béninois moyen par ” De l’argent sale qui ne circule plus ”. Les mots qu’il a prononcés à Abomey sont des mots de trop. Pourquoi cherche t-il tant à insulter ses collaborateurs de voleurs et de corrompus ? », a écrit Romaric Boco dans son article.

Il poursuit : Patrice Talon « affirme qu’au temps de Yayi Boni et Kérékou par exemple, l’argent qui circulait était de l’argent public détourné par des ministres, des députés, des maires et les DG. Mais ce qui paraît vraisemblablement assez paradoxal, c’est que la majorité de ceux qui travaillent avec lui aujourd’hui sont ceux qui étaient là hier, c’est à dire, ceux qu’ils qualifient de voleurs ».

Pour lui, « lorsque l’humour devient méchant, il n’est plus du tout drôle. Et insulter, dénigrer ses proches collaborateurs n’est pas de l’humour ».

