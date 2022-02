Le rôle du Bitcoin dans le changement climatique et la durabilité reste un sujet très controversé parmi les écologistes et les universitaires. Voici ce que vous devez savoir.



Le Bitcoin a acquis une immense popularité en tant que méthode de paiement plus pratique, plus sûre et moins coûteuse. D’autres l’applaudissent également comme une réserve de valeur lucrative et un actif durable offrant la meilleure couverture contre les risques inflationnistes. Cependant, le Bitcoin s’est également attiré de plus en plus de critiques, principalement de la part d’écologistes préoccupés par ses vastes répercussions sur l’environnement. Ils affirment que le Bitcoin consomme beaucoup d’énergie et produit beaucoup d’émissions de carbone, menaçant ainsi la santé de la planète. D’autres ont également critiqué le Bitcoin comme étant un actif très volatile qui pourrait rapidement déstabiliser l’économie mondiale. Alors, le Bitcoin est-il une calamité climatique ou une solution durable ? Vous trouverez les réponses ci-dessous.

Préoccupations Environnementales Liées Au Bitcoin

De nombreuses personnes s’inquiètent du fait que le réseau Bitcoin consomme beaucoup d’énergie, souvent générée par des sources non renouvelables telles que les centrales à charbon. La majeure partie de l’énergie est utilisée pour le minage des Bitcoins, qui fait appel à des ordinateurs et du matériel puissants pour vérifier les transactions et frapper de nouveaux jetons. Les critiques ont qualifié le minage de Bitcoin de moyen inutile d’utiliser l’énergie.

L’extraction de Bitcoins consomme tellement d’énergie qu’elle dépasse la consommation de plusieurs pays, dont les Pays-Bas et le Kazakhstan. Les centrales à combustibles fossiles représentent la plus grande part du mix énergétique mondial. Ainsi, certains pourraient dire que l’extraction de Bitcoins est en partie responsable de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, favorisant le changement climatique.

Cependant, les statistiques montrent que l’impact du Bitcoin sur le climat est bien moindre que celui d’industries importantes telles que l’agriculture, le transport, la construction et l’énergie.

Certains écologistes ont également critiqué l’énorme énergie nécessaire pour effectuer les transactions en Bitcoins. Le réseau Bitcoin consomme 980 kWh pour effectuer chaque transaction, alors qu’une transaction MasterCard n’utilise qu’environ 0,0006 kWh.

D’autres s’inquiètent également de plus en plus du fait que le Bitcoin produit de nombreux déchets électroniques, favorisant la dégradation de l’environnement. Les mineurs de Bitcoins utilisent du matériel spécialisé dans des conditions extrêmes qui les rendent rapidement obsolètes. Le matériel remplacé finit souvent dans des décharges, dont la plupart ont déjà dépassé leur seuil. Cela induit également une pression importante sur l’environnement.

Volatilité

Les crypto-monnaies sont des actifs très volatils, avec des variations de prix brutales et énormes. Le Bitcoin a historiquement démontré de telles tendances, avec des mouvements de prix constants à la hausse et à la baisse. Ainsi, certains investisseurs craignent que le Bitcoin ne soit pas une réserve de valeur durable.

La valeur du Bitcoin a connu des chutes massives dans le passé, mais sa reprise a toujours été rapide. Les investisseurs prévoient que le Bitcoin gagnera de l’importance à l’avenir en raison de sa demande croissante et de son offre décroissante. Aujourd’hui, presque toutes les Bitcoin-Prime de trading de crypto-monnaies fournissent des analyses de marché complètes, des graphiques et d’autres outils pour aider les investisseurs et les traders à éviter les impacts de la volatilité.

Le Bitcoin Et Le Développement Durable

De nombreux groupes de réflexion et défenseurs de crypto-monnaies, dont les Nations unies, estiment que les monnaies numériques et leurs technologies sous-jacentes pourraient contribuer à favoriser le développement durable. Le Bitcoin et sa technologie blockchain facilitent un système financier décentralisé, résistant à la manipulation. Cela fait du Bitcoin un moyen de paiement et un actif sûrs, idéal pour les régions où les institutions sont faibles et les niveaux de corruption élevés.

Plusieurs organisations humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial, utilisent désormais la blockchain pour acheminer rapidement et en toute sécurité des fonds humanitaires à divers bénéficiaires dans le monde. D’autres entreprises explorent l’intégration de la blockchain pour promouvoir l’efficacité et la transparence dans les chaînes d’approvisionnement, les contrats intelligents et la gestion des stocks.

La technologie blockchain sous-jacente du Bitcoin est une plateforme ouverte, qui inspire des innovations robustes dans plusieurs secteurs. Des études ont prouvé que la blockchain peut accélérer l’action climatique grâce à la transparence de la gestion des données, du financement et des marchés de l’énergie propre. Plusieurs projets ont également testé le potentiel de la blockchain pour protéger l’environnement, avec un succès considérable. Le WWF a utilisé cette technologie pour éliminer la pêche illégale dans l’industrie du thon.

Les impacts environnementaux du Bitcoin suscitent des inquiétudes croissantes de la part de diverses organisations, investisseurs et groupes d’activistes du monde entier. Cependant, le Bitcoin s’est également avéré être une monnaie et un actif durables, stimulant la croissance économique mondiale.

