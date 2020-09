Le Bénin un pays modèle au sein de l’OIF, témoigne Louise MUSHIKIWABO

En visite de travail au Bénin, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise MUSHIKIWABO a été reçue par le président de la République, Son Excellence Patrice Talon dans la matinée de ce jeudi 24 septembre 2020. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités.

A sa sortie d’audience, la secrétaire générale de l’OIF, Louise MUSHIKIWABO s’est dite très heureuse de la visite de travail au Bénin. Le Bénin souligne-t-elle, est un pays très actif au sein de l’OIF depuis longtemps. C’est un pays qui s’implique dans les différentes activités de l’organisation (les missions politiques, les formations etc), a-t-elle confié citant en exemple les formations dans le domaine de l’entreprenariat, et plus récemment, les réponses à un appel à projet sur ‘’Enfants de la francophonie’’ pour les femmes affectées par la crise sanitaire. Pour cet appel à projet, l’OIF a reçu du Bénin plus de 100 réponses pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel, a informé la secrétaire générale de l’OIF. Pour elle, le Bénin représente « un Etat membre modèle qui s’implique, qui réagit, et qui contribue également ».

Très heureuse de la visite de travail au Bénin, Louise MUSHIKIWABO dit avoir échangé avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration notamment sur des questions liées à l’égalité hommes et femmes, à l’autonomisation des femmes, sur des questions politiques d’ordres national, sous-régional et international. « Nous avons également parlé de sujet de convergence visible entre notre organisation et le Bénin qui est le numérique », a-t-elle conclu.

