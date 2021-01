Le Bénin sollicite 75 milliards FCFA pour le 07 janvier

L’Agence UMOA-Titres a publié son premier calendrier d’emprunts de l’année 2021. Selon ce calendrier, le Bénin est à la recherche de 75 milliards de francs CFA.

Pour cette première opération d’émission d’emprunt sur le marché financier de l’UMOA-Titres, le Trésor public béninois a mis en adjudication la somme totale de 75 milliards de FCFA, et ce, pour le 07 janvier 2021.

Cet emprunt selon le site Bénin web Tv, est sollicité par des Obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité initiale 3 ans et 5 ans ; en adjudication ouverte. Le taux d’intérêt est de 5,90% l’an pour la maturité à 03 ans, et de 6,00% pour la maturité à 05 ans.

Le remboursement du capital selon le journal, est attendu le premier jour ouvré suivant la date d’échéance. Les intérêts seront remboursés annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé dès la fin de la première année.

Pour l’année 2021, le Bénin envisage un emprunt de 1 102,28 milliards FCFA.

F. A. A.

4 janvier 2021 par