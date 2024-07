Le Bénin réexporte 389 millions de dollars d’or en 2022

Le Bénin a réexporté de l’or pour 389 millions de dollars en 2022, selon un rapport de SWISSAID cité par Ecofin.

Avec un sous-sol fourni mais dont l’exploitation est encore à l’étape artisanale, le Bénin sert de point de transit de l’or d’autres pays vers d’autres destinations. Le Bénin a réexporté pour 389 millions de dollars d’or en 2022, selon un rapport de SWISSAID cité par Ecofin. Des réexportations d’or qui affichaient 833 millions de dollars en 2021 et 543 millions de dollars en 2020.

Les principales réexportations d’or ont été faites vers les Emirats arabes unis et le Liban, a précisé la même source.

Les autorités béninoises sont dans la dynamique de changer la donne. Selon le Conseil des ministres du 17 juillet 2024, « les activités de recherches menées par diverses sociétés ont révélé un potentiel en or susceptible de faire l’objet d’exploitation au point de susciter l’intérêt, pour cette ressource minière, des opérateurs qui y ont travaillé dans les départements de l’Atacora (Perma), de la Donga (Tansa) et de l’Alibori (Yankpa) ». Un contrat-type est en cours d’élaboration et servira de cadre juridique entre l’Etat et les compagnies minières. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet expérimenté pour l’élaboration de contrats-type d’exploitation de l’or de Perma, de Tansa et de Yankpa.

