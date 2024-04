Le Bénin reçoit plus de 46 milliards FCFA du Luxembourg

Le Luxembourg et le Bénin viennent de signer deux nouveaux accords de coopération pour un montant de 70,5 millions d’euros soit plus de 46 milliards FCFA. C’est à l’occasion de la visite au Bénin du 26 au 27 mars 2024 de Xavier Bettel, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Luxembourg.

Le Ministre d’État, Ministre de l’économie et des finances en charge de la coopération du Bénin, Romuald Wadagni et Xavier Bettel, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Luxembourg ont signé deux nouveaux accords de coopération.

Une feuille de route pluriannuelle a été également adoptée à l’issue de la réunion de la commission bilatérale tenue en présence de plusieurs ministres du gouvernement du Bénin associés à la mise en œuvre des programmes prévus.

Le premier accord d’un montant de 62 millions d’euros concerne les projets bilatéraux et multilatéraux de la période 2022-2026.

Le second accord de 8,5 millions d’euros est relatif au nouveau programme de coopération dénommé "BeDIGITAL”. Il s’agit d’un programme qui repose sur le développement des outils numériques au profit des populations, l’entrepreneuriat féminin dans le secteur du numérique et la cybersécurité.

Le Bénin et le Luxembourg entretiennent d’ « excellentes relations de coopération » depuis 2022 avec des programmes en cours et d’autres à mettre en œuvre, selon Xavier Bettel, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur du Luxembourg.

A l’occasion de la visite du ministre Luxembourgeois au Bénin les 26 et 27 mars 2024, les deux pays ont échangé sur l’orientation stratégique à donner à leur partenariat bilatéral.

