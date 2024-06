Le Bénin primé à la 1ere édition des African CIO Awards

´À l’occasion du GITEX Africa 2024, le média tech panafricain Cio Mag a organisé la première édition des African CIO Awards pour honorer l’excellence et l’innovation dans le secteur numérique en Afrique. Les 12 finalistes ont présenté leurs projets devant un jury prestigieux le 29 mai au Hall 1 du GITEX Africa. Parmi eux, 8 lauréats ont été sélectionnés et ont reçu leurs trophées lors de la soirée de gala organisée le 30 mai au Palais Soleiman.

Organisés en partenariat avec le GITEX Africa et sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Maroc, les African CIO Awards visent à reconnaître et récompenser les réalisations des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) africains. En mettant en avant leurs réalisations, cet événement souligne l’engagement des DSI qui jouent un rôle crucial dans la transformation numérique de leurs organisations et du continent dans son ensemble.

Le mercredi 29 mai, lors du GITEX, les 12 finalistes ont présenté leur projet devant un jury prestigieux et un public nombreux à l’Impact Stage, dans le Hall 1. Huit d’entre eux ont été sélectionnés et ont reçu leurs trophées lors du dîner de gala organisé au Palais Soleiman le jeudi 30 mai, qui a réuni près de 300 convives.

Catégorie “Innovation

4 récipiendaires se sont vus remettre le Trophée de l’Innovation :

M. Nikolaos ANGELOPOULOS, MTN Group - Afrique du Sud (Télécommunications - secteur privé),

M. Aristide ADJINACOU, Agence des Systèmes d’Information et du Numérique - Bénin (Agence Gouvernementale - secteur public),

M. Affi Jean Yann ATTOUNGBRE, Orange Bank Africa - Côte d’Ivoire (Fintech Télécommunications - secteur privé),

M. Codé DIOP, IPRES/Caisse de Sécurité Sociale - Sénégal (Prévoyance Retraite - secteur public).

Catégorie “Impact

Dans la catégorie Impact, 3 trophées ont été remis aux DSI suivants :

M. Makan GUISSE, Orange Mali SA - Mali (Télécommunications - secteur privé),

M. Aziz CHABLOU, Épargne et Prévoyance sociale - Maroc (Prévoyance retraite - secteur public),

M. Abdoulaye SALL, Kodol – Mali (Élevage, Technologies – secteur privé).

Un prix spécial, le Trophée “Impact Leadership”, a été décerné à Hajar Khyati, de l’Agence de Développement du Digital, récompensant son leadership.

Avant de remettre le trophée du leadership, Sarah LAMRANI, Secrétaire Générale du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Maroc, a exprimé ses vives félicitations à tous les lauréats des African Cio Awards et a salué l’initiative. Elle a souligné l’importance d’accompagner ce type d’initiatives visant à promouvoir l’excellence dans le domaine du leadership et de la technologie.

Lors de son discours d’ouverture, Mohamadou Diallo, Fondateur de Cio Mag et des Awards, a ainsi affirmé : “Ce soir, nous avons l’honneur de remettre des prix à un groupe de DSI talentueux et visionnaires qui ont démontré un leadership exceptionnel dans leur domaine. Leurs réalisations sont une source d’inspiration pour nous tous. Je tiens à féliciter tous les lauréats des African CIO Awards. Ils sont des modèles pour leurs pairs et ils contribuent à façonner un avenir numérique meilleur pour l’Afrique.”

Hamadoun Touré, Président du jury et ancien Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), a exprimé sa gratitude envers Mohamadou Diallo pour l’organisation de cette première édition et pour le soutien apporté par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Maroc.

Il a également tenu à remercier les membres du jury en déclarant : “Je souhaite remercier les membres du jury avec qui nous avons vécu une aventure enrichissante. Ensemble, nous avons découvert nos forces, nos faiblesses et, surtout, ce qui nous unit. Nous avons été impressionnés par la qualité et la maturité des projets présentés par ces DSI africains. Ils sont les moteurs de la transformation numérique, rendant les entreprises et les organisations plus compétitives, efficaces et innovantes. Nous les félicitons et les encourageons vivement.”

Bien plus qu’une simple cérémonie de remises de prix, les CIO Awards visent à créer un véritable écosystème dynamique favorisant l’innovation, l’émulation et l’échange de bonnes pratiques entre les pairs du secteur numérique africain.

Lors de la soirée de gala, LAfricaMobile, fondée par Malick Diouf en 2015, a par ailleurs annoncé une levée de fonds de 4,3 millions d’euros. La start-up, première plateforme de communication multicanale en Afrique spécialisée dans le cloud communication et le mobile marketing, souhaite renforcer sa position financière, accélérer son expansion en Afrique francophone et centrale et investir dans l’intelligence artificielle pour une valeur ajoutée accrue à ses clients et partenaires. Avec plus de 300 clients et des partenariats avec plus de 60 opérateurs téléphoniques, LAfricaMobile opère dans 15 pays.

A propos des African CIO Awards

Organisé sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique marocain, cet événement prestigieux réunit les leaders du numérique africain pour célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine des technologies de l’information. Les African CIO Awards sont une initiative visant à célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine du numérique en Afrique. Ils récompensent les DSI qui ont réalisé des projets exceptionnels et qui contribuent à la transformation numérique de leurs organisations et de leurs pays. Pour plus d’informations, consultez le site web https://awards.events-ciomag.com

