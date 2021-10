Le Bénin prend part aux deux étapes du Circuit junior ITF de Lomé

Le Bénin prendra part au Circuit junior ITF de tennis qui se déroulera à Lomé. Une délégation béninoise, composée de joueurs et d’entraîneurs, est arrivée dans la capitale togolaise depuis le vendredi 08 octobre 2021. Elle participera aux deux étapes de la compétition.

D’après les explications du secrétaire général de la Fédération béninoise de tennis (SG/FBT), Bernardin Agossou Codjo, la délégation béninoise, partie le vendredi pour Lomé, est composée des joueurs des deux catégories. Chez les filles, les sœurs Emeline et Eleaza Honfoga, Frida Houngbo et Marie Stella Tchalawassou. Par contre chez les garçons, a-t-il confirmé, il y a Morgan Sègodo, Amour Gandonou, Pacome Kapkpo, Ismane Ponthy sans oublier Prince Gandonou, qui ont tous effectué le voyage.

Emmenés par les entraîneurs, Alphonse Gandonou et Romain Sètomè, les joueurs prennent part à cette compétition dans le but de grappiller des points pour améliorer leur Ranking dans le classement mondial. Ainsi, du 11 au 16 octobre (1ère étape) et du 18 au 23 (2è étape), ils se frotteront aux joueurs des autres nations présentes à Lomé. Et, le Bénin qui a toujours joué les premiers rôles par le passé dans cette épreuve dans la sous-région, par le biais des joueurs comme Stéphanie N’Tcha (chez les filles), Loïc Didavi, Tundé Sègodo, Delmas N’Tcha, Sylvestre Monnou (Chez les garçons), pense récidiver. Déjà pour la 3ème étape de Cotonou qui aura lieu au Tennis Club de l’Amitié du (26 au 31 octobre), Jean-Claude Talon, président de la FBT et son comité ont mis les bouchées doubles pour que Gloriana Nahum, pensionnaire du centre de tennis en Normandie (France), descente à Cotonou pour y participer.

Marcel H.

10 octobre 2021 par