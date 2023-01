Le Bénin prend part aux Championnats de zone U14 et U16

Les équipes béninoises de tennis de 14 ans et moins et celles de 16 ans et moins (garçons et filles) se déplacent à Lomé pour participer du 7 au 15 janvier, à l’édition 2023 du Championnat de Zone des jeunes garçons et filles U14 et U16, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Cette compétition est qualificative pour les championnats d’Afrique U14 et U16. Après plusieurs jours de préparation, les responsables fédéraux espèrent un bon résultat à l’issue de la compétition.

Lomé accueille à compter de demain samedi 07 janvier 2023 deux championnats de zone. Il s’agit d’un tournoi individuel et un tournoi par équipe, pays contre pays.

Ils sont 22 pays attendus pour ces deux championnats dont 15 d’Afrique de l’Ouest (Zone 2) et 7 d’Afrique Centrale. Les équipes nationales présentées par les Fédérations de Tennis des 22 pays membres s’affronteront dans une compétition relevée.

Le premier tournoi démarre ce 07 janvier pour prendre fin le 10 prochain.

C’est en effet, un tournoi individuel qui va constituer un qualificatif pour les championnats d’Afrique U14 et U16 pour filles comme garçons. L’autre tournoi sera par équipe soit pays contre pays ; 2 simples et 1 double. Il y aura 3 joueurs dans chaque équipe. Ce 2 ème tournoi démarre le 11 janvier pour finir le 15. La 1ère équipe de chaque catégorie sera qualifiée pour le championnat d’Afrique qui aura lieu au mois de Mai 2023 (U14) et Juin 2023 (U16).

Dans le cadre de ces deux championnats, les joueurs et joueuses béninois se déplacent sur Lomé, la capitale du Togo ce vendredi 06 janvier.

L’équipe nationale béninoise des U14 et U16 affiche l’ambition de briller à l’occasion de cet événement majeur et confirmer ainsi les qualités et les ambitions du Tennis National.

Pour le Directeur Technique de la Fédération de Tennis, le Bénin s’est bien préparé pour surprendre à Lomé. « Je suis sûrs qu’à Lomé, les enfants vont donner le meilleur résultat », a-t-il lâché.

Côté joueurs, on reste très concentré sur les échéances à venir. Pâcome KAKPO de la catégorie des 16 ans et moins promet des victoires au peuple béninois et surtout la qualification pour les championnats.

Au terme des deux championnats, les joueurs cadets de tennis feront leur retour à Cotonou le 16 janvier prochain.

Composition de la délégation Béninoise



U16 Filles

• HONVOU Djemila : 21/12/2008

• NOUATIN Hélène : 01/01/2007

• ALAO Dalhia : 05/12/2008



U16 Garçons

• KAKPO Pacôme : 09/05/2007

• BECOUDE Précieux : 30/12/2007

• N’DAH Paul : 26/01/2008



U14 Filles

• MARETE Naomie : 05/06/2011

• HONVOU Chammciatou : 08/07/2011

• KASSA Berepa : 12/11/2009



U14 Garçons

• SEGODO Jilchrist : 18/05/2009

• DOGO Florent : 24/11/2010

• TCHAKPALA Samson : 01/01/2009



Entraîneurs

• VIGAN Joseph

• YEROPA Dieudonné



Représentants Officiels FBT :

• Secrétaire Général : CODJO Bernardin Agossou

• Directeur Technique National : OUSSOU-AZO Mathieu.

Josué SOSSOU

6 janvier 2023 par