Le Bénin prend de nouvelles mesures sanitaires

Le Comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Coronavirus Covid 19 s’est réuni ce lundi 23 mars 2020 sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, les données actuelles concernant l’évolution de la pandémie aux plans mondial, régional et national ont été analysées ; et de nouvelles mesures ont été prises pour éviter sa progression au Bénin.

Selon le communiqué rendu public au terme de ladite rencontre, la période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus.

Un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie à savoir, Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra est également établi dès le lundi 30 mars 2020 à partir de 00h.

Selon le communiqué signé du secrétaire général du gouvernement, « la mobilité des personnes à l’intérieur de ces communes est réduite à l’essentiel strict. […] Le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date ». « Le transport des marchandises n’est pas concerné », précise le communiqué.

Durant cette période, il est demandé aux populations de réduire leurs déplacements sur toute l’étendue du territoire national, au minimum nécessaire ; et de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fêtes et autres.

Il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d’affections chroniques, de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure.

Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures.

Le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l’observance stricte desdites mesures.

F. A. A.

23 mars 2020 par