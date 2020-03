Les Béninois parlent du respect des mesures préventives

Le Bénin comme de nombreux pays est touché par la pandémie du coronavirus. Six cas sont déjà confirmés dans le pays. Tous les contacts des sujets sont en quarantaine. Pour mieux contrôler la situation, le gouvernement béninois a pris plusieurs mesures parmi lesquelles la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. Face au Covid-19, le ministère de la santé a recommandé plusieurs mesures préventives. A Cotonou, alors que certains citoyens appliquent les mesures préventives, d’autres n’ont encore aucune connaissance des comportements à adopter.

Pour se protéger contre le Covid-19, les mesures préventives capitales sont : se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ; éviter de se serrer la main ; utiliser des solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains ; tousser dans le creux du coude ; respecter la distance de sécurité de 1 mètre entre personnes ; porter un masque lorsqu’on présente les symptômes. Même s’il est difficile de changer ses habitudes, face au Covid-19, certains Béninois essayent d’appliquer les mesures préventives.

« Ce virus fait des ravages dans les plus grands pays du monde. Je suis bien obligé de suivre les mesures préventives et aussi amener mes proches à respecter ces mesures. Cela fait trois semaines que j’applique rigoureusement ces mesures. Au début, c’était un peu difficile mais je me suis habitué », a confié Edgard Ogoubiyi, agent commercial.

« Je me lave les mains toutes les heures. Chaque matin, je bois de l’eau chaude et dans la journée, je suis toujours avec ma bouteille d’eau. J’ai aussi mon cache-nez que j’utilise quand je vais à un endroit où il y a trop de monde », a déclaré Japhet Akotonou, comptable dans une société à Cotonou.

Dame Gbègnon, vendeuse de riz à Fidjrossè prend ses précautions depuis l’annonce du premier cas enregistré au Bénin, il y a quelques jours. « Au début, je n’y croyais pas. C’est mon fils qui m’a montré une vidéo d’un pays dans laquelle les patients atteints du coronavirus ont du mal à respirer », a-t-elle confié. « Comme je vends à manger, j’ai donc de l’eau et du savon pour ceux qui viennent manger mais je n’ai pas pu acheter le cache-nez parce que c’est cher », a ajouté Dame Gbègnon.

Les informations sur les réseaux sociaux relatives au Covi-19 circulent abondamment. Les messages de sensibilisation sont diffusés également sur les chaînes de télévisions et autres. Malgré cela des citoyens vivant à Cotonou ignorent les symptômes de cette maladie et comment se protéger pour ne pas contracté le virus. « J’ai entendu parler de cette maladie et je sais juste que ça tue », a confié une jeune coiffeuse.

« Moi, je n’en savais rien. Ce sont mes clients qui m’ont donnée des informations sur cette maladie. C’était en Europe et paraît-il que c’est déjà au Bénin », a affirmé dame Germaine.

On devrait fermer les écoles selon les citoyens

Le gouvernement béninois a décidé de maintenir les portes des écoles et universités ouvertes. Une décision que la plupart des élèves et étudiants rencontrés n’apprécie pas.

Pour Joséphine Gandaho, étudiante dans une école à Cotonou, il est difficile de comprendre que les écoles et universités où il y a un grand nombre de personnes sont ouvertes alors que les lieux de culte sont fermés. « Si l’objectif c’est d’éviter qu’il y ait des rassemblements, je trouve qu’on devrait fermer aussi les écoles et universités », pense-t-elle.

Son collègue Landry Agassounon signale que la décision du gouvernement peut aggraver la situation si un seul élève ou étudiant est atteint du Covid-19. « Imaginez si un apprenant atteint du Covid-19 va au cours et contamine ses camarades. Je crois que tous les élèves seront atteints », a-t-il souligné.

« Je ne sais pas pourquoi le gouvernement n’a pas ordonné la fermeture des écoles et universités. Prions que le pire n’arrive. Mais, il faut se préparer à tout. Moi, j’ai interdit déjà à mes deux petits enfants de se rendre à l’école durant un certain temps », a confié un père de famille à la retraite qui veille au respect des mesures d’hygiène.

Flambée des prix des produits de prévention

Certains citoyens évoquent l’augmentation des prix de certains produits au lendemain de l’annonce des cas atteints du Covid-19. « Les gels et masques sont devenus chers. J’ai pris le gel de 1 litre la semaine passée à 6 000 FCFA et le masque à 1000 F. Ce qui m’étonne, c’est que les prix ne sont pas les mêmes dans toutes les pharmacies », a confié Sidoine Méhounou commerçante à Cotonou.

« Quand je suis allé à la pharmacie, ils m’ont dit 7.000 F pour le gel hydroalcoolique. Le lendemain, je suis revenu acheter et il n’y a en avait plus du tout », signale un autre citoyen qui a requis l’anonymat.

Depuis l’apparition du coronavirus en Chine, l’épidémie a entraîné des milliers de morts à l’échelle mondiale. Une quarantaine de pays du continent africain est contaminée par le Covid-19. Selon certaines publications, les Noirs sont moins victimes de cette maladie. A en croire Cédric Gnahoui, infirmier dans une clinique à Cotonou, ‘’ il vaut mieux prévenir que guérir ‘’.

« C’est vrai, j’ai lu sur les réseaux sociaux et plusieurs avis des scientifiques sur ce sujet. Ce n’est pas à cause de ça, qu’il faut prendre la situation à la légère et ne pas respecter les règles. Il n’est pas dit que les Noirs ne meurent pas de cette maladie mais plutôt que le système immunitaire des Africains est plus résistant ».

Il invite chaque citoyen à respecter rigoureusement les mesures préventives et ne pas céder à la panique afin de se protéger contre le coronavirus.

Akpédjé AYOSSO

