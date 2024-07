"Le Bénin pourrait devenir la première nation africaine en handball" (Nkodia Chérubin)

Nkodia Chérubin, expert en handball de la Confédération Africaine de Handball et de nationalité congolaise (Brazzaville), présent à Cotonou ces derniers jours, s’est confié sur l’avenir de la discipline au Bénin.

Dans son objectif de promouvoir et de développer les activités sportives à travers son programme PPDAS, le Gouvernement de Patrice Talon a recruté une trentaine d’experts. Au nombre de ceux-ci figure le Congolais Nkodia Chérubin. Il est expert en handball de la Confédération Africaine de Handball. Il était présent au 4e championnat national scolaire à Avrankou. Occasion pour lui de dévoiler les objectifs de sa mission au Bénin.

"Je suis recruté par le gouvernement béninois dans le cadre du PPDAS, selon lequel le président de la République souhaite que le Bénin devienne une nation sportive en Afrique. Ce programme a débuté il y a six ou sept ans. Nous avons été recrutés, une trentaine d’experts dans quatre disciplines, pour booster ce programme. Nous sommes ici pour deux ans. Cette première année a été dédiée à la formation. Nous avons formé les cadres, en révisant la formation des encadrants des classes sportives dans tous les départements. Nous avons d’abord fait une évaluation, puis une reformation de tous ces encadrants. La deuxième étape consiste maintenant à détecter les enfants qui intégreront la future académie nationale de handball, avec l’aide de l’OBSSU, qui organise les compétitions des jeunes.", a-t-il confié et relayé par Roméo Aklozo sur sa page Facebook.

Évidemment, il devait faire un bilan de l’organisation du championnat scolaire. "Je préfère parler de l’aspect technique. Par rapport à l’année passée à Abomey, j’ai constaté une amélioration technique cette année à Avrankou, notamment en arbitrage et en organisation. L’effort pour former des officiels techniques par la Fédération Béninoise de Handball a porté ses fruits. Pour le reste de l’organisation, je n’ai pas de plainte à formuler.", ajoute t-il.

Avant de finir, l’expert a donné son avis sur l’état du handball ici au Bénin. "Il ne faut pas oublier que le Bénin abrite le siège de la Confédération Africaine de Handball. Le président de la confédération, étant béninois, il est normal que le Bénin ne reste pas à la traîne. J’ai toujours pensé que le Bénin devrait dominer l’Afrique de l’Ouest en handball. Avec les efforts de la fédération et du ministère, dans six ans, le Bénin pourrait devenir la première nation africaine en handball en Afrique occidentale. Lors de la dernière coupe des clubs à Brazzaville, l’équipe d’Adjidja aurait pu atteindre la finale. Le championnat professionnel en cours d’organisation montre qu’il y a un véritable effort de la part du président Sidikou Karimou. L’objectif est de former une école béninoise de handball qui pourra dominer les compétitions internationales. Avec la volonté politique, les moyens mis en place et la disponibilité des encadrants, le Bénin a un bon avenir en handball."



