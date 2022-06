Le Bénin perd 07 places au classement FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié le classement au mois de juin 2022 des meilleures équipes de football. Le Bénin a dégringolé de 7 point et passe du 84ème au 91ème rang.



Forte régression des Ecureuils du Bénin au classement FIFA publié ce jeudi 23 juin 2022. Le pays a perdu 07 places et est classé 91ème. Une conséquence des défaites de l’équipe nationale aux deux premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 face au Sénégal (3-1) et au Mozambique (1-0).

Sur le plan africain, le Sénégal est toujours 1er suivi du Maroc et de la Tunisie.

Dans le monde, le Brésil garde la tête du classement suivi de la Belgique et de l’Argentine, respectivement 2ème, 3ème. La France est classé 4ème.

F. A. A.

