Le Bénin offre l’asile à 5000 réfugiés burkinabè

Des milliers de réfugiés burkinabè ont trouvé refuge au Bénin, en dépit de l’effritement des relations de coopération entre les deux pays ; l’un se réclamant désormais de l’AES (Alliance des Etats du Sahel), et l’autre de la CEDEAO. Le porte-parole du gouvernement a informé l’opinion lors d’une émission télévisée dimanche 21 juillet 2024.

Des burkinabè forcés de quitter leur pays pour chercher refuge ailleurs à cause de la menace terroriste. Le Bénin dans son engagement à la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO a accueilli 5000 d’entre eux sur son territoire. Et ce, malgré les attaques verbales du capitaine Ibrahim Traoré. Le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement a informé le public ce dimanche 21 juillet 2024 lors d’une émission télévisée.

Selon Wilfried L. Houngbédji, ce mouvement massif est attribué à la menace terroriste qui sévit au Burkina Faso ; et les réfugiés burkinabè qui affluent sur le territoire béninois ne sont pas refoulés. Le Bénin rassure-t-il, leur fournit « toute l’assistance humanitaire nécessaire afin que, lorsque les conditions seront réunies dans leur pays, ils puissent y retourner. « Mais en attendant, qu’ils se sentent en sécurité et protégés comme les Béninois », a confié le porte-parole du gouvernement.

« Ceux qui se déplacent ainsi recherchent la quiétude. S’ils avaient la quiétude chez eux, ils ne viendraient pas ici », a-t-il déclaré répondant aux attaques verbales du capitaine Ibrahim Traoré.

En 2021, le Bénin avait accueilli plus de 200 réfugiés venant de Yabtankouagou, dans la commune de Madjaouri au Burkina Faso. Ils avaient été logés dans la commune de Matéri, dans le département de l’Atacora.

F. A. A.

23 juillet 2024 par ,