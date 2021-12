Le Bénin mobilise 13 milliards FCFA pour la formation professionnelle

Le gouvernement béninois a procédé à la signature de la première convention financière destinée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’enseignement et la formation technique et professionnel (SN-EFTP).

Il s’agit d’un montant de 20 millions d’euros (soit plus de 13 milliards FCFA). Octroyé par l’Agence Française de Développement et de l’Ambassade de France (AFD), ce financement permettra la construction et l’équipement d’un Lycée technique agricole (LTA) à Malanville ; la réhabilitation, l’extension et l’équipement du LTA de Banikoara ; la construction des dispositifs d’exploitations agricoles associés à chacun de ces deux établissements.

Par ce financement, « 13 770 jeunes Béninois en seront bénéficiaires en plus de la formation des formateurs déjà en cours ».

Pour le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, « ce n’est qu’une étape franchie ! ».

« Grâce à la vision du président Patrice Talon, notre stratégie nationale en matière de formation permettra une meilleure insertion sociale et économique des jeunes Béninois pour en faire des acteurs de premier plan de la transformation nationale enclenchée par le chef de l’État ! », a soutenu Romuald Wadagni. Le ministre n’a pas manqué de saluer l’Agence Française de Développement et de l’Ambassade de France pour leur confiance et leur soutien.

A.A.A

