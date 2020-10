Le Bénin lève 21,761 milliards FCFA

Au terme d’une émission simultanée d’Obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 5 ans et 7 ans, ce jeudi 08 octobre 2020, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a retenu auprès des investisseurs du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine un montant de 21,761 milliards de FCFA.

Selon les résultats de l’émission, le Bénin a mis en adjudication un montant de 20 milliards de FCFA. Le montant global de soumissions est de 97,460 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 487,30%.

Le trésor public béninois a retenu 21,761 milliards de FCFA et rejeté les 75,699 milliards de FCFA restants, soit un taux d’absorption de 22,33%.

Le remboursement des OAT à 5 ans se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 9 octobre 2025. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,% l’an dès la première année.

Le remboursement des OAT à 7 ans se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 9 octobre 2027. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,40% l’an dès la première année.

La prochaine émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor du Bénin (20 milliards de FCFA) est prévue pour le 22 octobre 2020.

