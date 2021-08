Le Bénin enregistre une baisse des prix à la consommation

Le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation a baissé de 0,9% en juillet 2021 par rapport à juin 2021 au Bénin.

Selon la Note d’analyse du mois de juillet publié en août 2021, le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation a diminué de 0,9% par rapport à juin 2021 pour se situer à 108,2 au Bénin. Cette baisse est imputable essentiellement à la diminution des prix des produits des fonctions : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-2,4%), « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,3), « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (-0,2%) et « restaurants et Hôtels » (- 0,2%).

La régression des prix des produits alimentaires émane essentiellement des baisses de prix observées pour les agrumes (-27,8%), les légumes frais en feuilles (-14,4%), les légumes frais en fruits ou racine (-11,7%), les tubercules et plantains (-5,8%) et les céréales non transformés (-1,6%).

« L’analyse de l’évolution mensuelle du niveau général des prix selon la volatilité indique que la régression observée en juillet 2021 fait suite à la chute du niveau des prix pour les produits frais de 4,2%. Les produits de l’énergie se sont renchéris de 0,3% et les produits les moins volatiles du panier IHPC sont restés quasi stables dans l’évolution de leur prix », renseigne la Note d’analyse.

En variation trimestrielle et annuelle, le niveau de l’indice a augmenté respectivement de 3,7% et de 2,7%. Selon la même source, « pour le mois de juillet 2021, la hausse de l’IHPC en glissement annuel est essentiellement imputable à la montée des prix des produits des fonctions : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (8,9%) et « Articles d’habillements et chaussures » (2,4%) ». Le niveau du taux d’inflation en moyenne annuelle au mois de juillet 2021 est de 2,0% au Bénin.

Le Mali a aussi enregistré une baisse du niveau global des prix en rythme mensuel. Le niveau de l’IHPC est demeuré stable en Côte d’Ivoire (0,0%). Au niveau régional, le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation s’est établi à 109,7 en juillet 2021. Il a augmenté de 0,5% par rapport à juin 2021 et de 2,2% comparativement à son niveau d’avril 2021. Cette progression est portée par la montée du niveau général des prix dans les cinq (05) Etats membres de l’Union suivants : Burkina Faso (0,5%), Guinée-Bissau (2,2%), Niger (1,7%), Sénégal (1,9%) et Togo (1,1%).

A.A.A

