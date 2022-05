Le Bénin défie le Nigéria ce vendredi en finale

La finale du Tournoi UFOA B 2022 se joue dans l’après-midi de ce vendredi 20 mai 2022 au Stade Général Seyni Kountché au Niger. Elle oppose les Ecureuils du Bénin aux Supers Eagles du Nigeria.



L’édition 2022 du Tournoi UFOA B 2022 s’achève ce vendredi au Niger. La finale de la compétition sous-régionale oppose le Bénin au Nigeria.

Du côté des Béninois, les choses se préparent bien pour une victoire face au géant de l’Est. Les poulains de Mathias Déguénon ont effectué leur dernière séance d’entraînement au centre technique de la Fédération nigérienne de football ce jeudi.

Le groupe selon Farid Edou, un milieu offensif béninois est prêt. « C’est la concentration et ça a commencé depuis ce mercredi. On est en confiance. On est là, c’est pour remporter le trophée » a-t-il confié. A en croire le joueur béninois, l’aventure en terre nigérienne ne s’achève pas avec la qualification pour la CAN. « On va jusqu’au bout pour ramener le trophée au pays », a rassuré Farid Edou, convaincu que ses coéquipiers et lui donneront le meilleur d’eux-mêmes pour une victoire face au Nigeria.

Le match Bénin Vs Nigéria sera diffusé en direct, ce vendredi à 20h30 sur la Télévision nationale (ORTB).

F. A. A.

20 mai 2022 par ,