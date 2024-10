Le Bénin défie la Côte d’Ivoire en finale ce dimanche

Face au Togo en demi-finales de cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana, les Guépards ont triomphé dans la soirée de ce samedi 05 octobre 2024 au bout des tirs au but. Le Bénin se qualifie pour la finale et jouera la Côte d’Ivoire ce dimanche.

Le Bénin et le Togo se sont affrontés lors de la toute première demi-finale de ce Mondial de Maracana ce samedi. Tirés par les Éperviers, les Guépards ont réussi à faire la différence. En effet après le nul (2-2) au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux formations ont été invitées à se départager lors des tirs au but. Et c’est le Bénin qui l’emporte 3-2.

En finale ce dimanche à 20h, le Bénin va affronter le pays hôte. Dans l’autre demi-finale, la Côte d’Ivoire a battu le Canada 6-0. Une soirée historique attend Juste Fleury Dansou et ses poulains.

J.S

6 octobre 2024 par ,