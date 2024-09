Le Bénin dans la Poule A avec le Ghana

La cérémonie du tirage au sort du tournoi UFOA-B qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20 a eu lieu ce jeudi 26 septembre 2024.

Au terme du tirage, le Bénin hérite du groupe A. Les jeunes Guépards sont en compagnie du Togo, du Niger et du Ghana. Dans la Poule B on retrouve le Nigéria, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Le tournoi se déroulera du 17 au 31 Octobre 2024 à Lomé au Togo. Les deux premiers à l’issue des phases de poule se qualifieront pour les demi-finales et les deux finalistes disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20.

J.S

26 septembre 2024 par ,