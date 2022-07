Le Bénin classé parmi les meilleurs nations de basketball

Le Bénin fait des prouesses dans le basketball. Selon un classement mondial fait par la FIBA dans la catégorie 3 contre 3, le Bénin passe de la 86e place au plan mondial à la 39e, puis de la 13e place en Afrique, à la 5e place. Une performance qui résulte des efforts des Ecureuils U21 Hommes et Dames aux éliminatoires de la FIBA 3×3 U23 Africa – Conférence Sud, du lundi 11 au samedi 16 juillet 2022 à Nairobi au Kenya.

Le Bénin dans le Top 5 des meilleurs pays de basketball en Afrique. Ceci, grâce à la participation des Ecureuils U21 Hommes et Dames aux éliminatoires de la FIBA 3×3 U23 Africa au Kenya. Ce tournoi de qualification au Kenya avait pour objectif, de signer le retour des équipes de basketball au niveau international. Il a été également l’occasion pour la FBBB, d’évaluer le résultat du travail fourni dans le basketball 3 contre 3 depuis un an.

Ce résultat est également le fruit des compétitions mises en place par la FBBB à savoir, MTN Basketball League 3×3 et le Dreals open de Cotonou 3×3.

Très confiant des jeunes basketeurs béninois, le président de la FBBB a rassuré que le travail va se poursuivre avec le lancement de la nouvelle saison de la MTN League 3×3. Elle se déroulera en 5 étapes à travers le Bénin. L’objectif étant de rechercher plus de talents, et d’occuper la jeunesse par ces moments de vacances.

F. A. A.

