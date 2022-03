Le Bénin classé 7ème en Afrique et 1er dans l’Uemoa sur les Libertés Humaines

En matière de niveau de liberté individuelle, civile et économique, le Bénin se classe en 7è position et à la 76è place au niveau mondial, selon le rapport 2021 de « Human Freedom Index » (Indice de la Liberté Humaine) publié par Think Tanks américain et canadien, Cato Institute et Fraser Institute.

Dans un contexte où 83% de la population mondiale a vu ses libertés individuelles reculer, depuis 2008, huit pays africains ont enregistré une forte moyenne (7,12 sur 10) en matière de libertés humaines.

Le Bénin se classe en 7è position et à la 76è place au niveau mondial avec un score de 7,32, selon le rapport 2021 de « Human Freedom Index » (Indice de la Liberté Humaine) publié par Think Tanks américain et canadien, Cato Institute et Fraser Institute. Entre autres indicateurs permettant de réaliser le classement, figurent l’État de droit, la Sécurité et la sûreté, la liberté de Déplacement, de Religion, d’association, de réunion, d’expression et d’information, ou encore la Liberté de commerce international.

1er rang dans l’UEMOA

Hissé au septième rang des pays africains les plus respectueux des libertés humaines dans l’Union Économique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), le Bénin devance le Sénégal (9è), la Côte d’Ivoire (13è), le Burkina-Faso (15è), la Guinée-Bissau (20è), le Togo (23è), le Niger (26è) et le Mali (30è).

Les meilleurs scores sur l’Indice de la Liberté Humaine ont été obtenus par le Cap-Vert (8,26), l’île Maurice (8,07), le Botswana (7,9), les Seychelles (7,84) et la Namibie (7,56).

