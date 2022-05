Le Bénin bat la Côte d’Ivoire et file en demi-finales

Les Écureuils juniors ont battu sur le score de 1 but à 0 la Côte d’Ivoire, ce vendredi 13 mai 2022, dans le cadre de la troisième et dernière journée de phase de groupe du Tournoi qualificatif U 20 UFOA zone B.

C’est le joueur B. Assolohan ex sociétaire de Éternel FC qui a permis aux Écureuils du Bénin de battre sur le score de 1-0 la Côte d’Ivoire, ce vendredi 13 mai 2022, dans le cadre de la troisième et dernière journée de phase de groupe du Tournoi qualificatif U 20 UFOA zone B.

Cette victoire permet au Bénin de se hisser à la première place de la poule devant la Côte d’Ivoire.

Le Bénin rencontrera en demi-finale le deuxième du groupe B.

Les deux finalistes du tournoi qualificatif joueront la CAN U20.

M. M.

13 mai 2022 par